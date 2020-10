Objetivo/InHouse/Smec pega São João da Boa Vista e não pode perder

Time são-carlense vai em busca da segunda vitória na competição - Crédito: José Cordeiro dos Santos

A equipe de vôlei feminino Objetivo/InHouse/Smec tem um jogo decisivo pela fase de classificação do campeonato da Associação Pró Voleibol (APV). A partir das 16h deste domingo, 1, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, enfrenta São João da Boa Vista. Antes, às 11h, no mesmo ginásio, o time visitante enfrenta o Projeto Agee, também representante são-carlense no torneio regional.

Com uma vitória e uma derrota no torneio, a equipe orientada pelo técnico Zé Sérgio não pode perder. Mas terá pela frente uma equipe jovem e com muito potencial.

O treinador são-carlense disse que uma vantagem que o Objetivo/InHouse/Smec pode ter é que as visitantes treinam a bem pouco tempo. Mas independentemente disso tem a preocupação de buscar o resultado positivo.

“Vamos jogar em casa e fazer a lição. A equipe treinou bem, terá alguns desfalques, mas temos material para reposição. A meta é fazer um bom jogo e dar mais um passo para que possamos estar na semifinal da competição”, finalizou o técnico são-carlense.

