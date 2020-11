Objetivo/InHouse/Smec joga a vida no Campeonato da APV

Crédito: Be Caviquioli

Vencer ou vencer. Assim as jogadoras do Objetivo/InHouse/Smec entram em quadra às 15h deste sábado, 28, no ginásio municipal de esportes do CIC e encara São João da Boa Vista pela fase de classificação do Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV).

No primeiro turno em São Carlos, a equipe orientada pelo técnico Zé Sérgio perdeu por 3 sets a 0 e nesta partida tem que vencer para ter chances de se classificar para a final.

Porém a equipe são-carlense dependerá de mais um resultado para confirmar a vaga: que as sanjoanenses percam para Araraquara em jogo que será realizado domingo, 29, no ginásio da Pista, na Morada do Sol.

Zé Sérgio admite que a situação da sua equipe é complicada, mas não perde a esperança. “Temos uma equipe máster e jogamos a categoria adulta. Dentro de nossas limitações, fizemos uma boa campanha e estamos enfrentando adversários muito mais jovens. Caso percamos, terminaremos o campeonato na terceira colocação. Mas se ganharmos de São Joao da Boa Vista, podemos sonhar um pouco mais alto. A equipe está tranquila e confiante. Acredito que já atingimos a meta e o que vier agora é lucro”, finalizou Zé Sérgio.

