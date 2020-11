Objetivo/InHouse/Smec fica em 3 lugar e encerra participação na APV

Crédito: Be Caviquioli

A equipe máster de vôlei feminino Objetivo/InHouse/Smec encerrou a participação na temporada 2020 no Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV) ao ficar com a 3ª colocação no torneio adulto.

A despedida aconteceu na tarde de sábado, 28, no ginásio municipal de esportes CIC, quando perdeu para São João da Boa Vista por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/15 e 25/17.

Com cinco desfalques, a equipe orientada pelo técnico Zé Sérgio não conseguiu manter a intensidade durante toda a partida. Na primeira parcial conseguiu jogar de igual para igual, mas nos sets seguintes, o time mandante foi superior.

“Devido a pandemia da Covid-19 a APV não fez um campeonato máster este ano e para que pudéssemos proporcionar uma atividade para nossas atletas, disputamos o torneio adulto, que possui adversários bem mais jovens e com time bem mais competitivo. Mas dentro de nossas limitações realizamos boas apresentações e estou satisfeito com a postura do meu time que encarou São João sem medo. Agora vamos preparar o grupo para 2021 e ter um time máster competitivo para bem representar São Carlos”, disse Zé Sérgio.

São João da Boa Vista: Gabi, Taiani, Maria, Amanda, Jéssica, Tasmin, Ana Cláudia, Nyckoli, Gabriele e Geovana. Técnico: Maurício.

Objetivo/InHouse/Smec: Ludmila, Bárbara, Lucimara, Débora, Ana Cláudia, Vânia, Evelaine, Juliana, Luciana, Vanessa e Cris. Técnico: Zé Sérgio.

Árbitros: Rinaldo Ortega e José Laurentino Simões. Apontadora: Roseana Bento.

