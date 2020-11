Objetivo/InHouse/Objetivo perde mais uma e se complica na APV

Crédito: Be Caviquioli

Três derrotas em quatro jogos. A campanha da equipe de vôlei feminino Objetivo/InHouse/Objetivo na fase de classificação do Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV) não é das melhores na temporada 2020 e com a derrota ocorrida na tarde de domingo, 8, no ginásio da Pista, complicou ainda mais a situação são-carlense.

O time orientado pelo técnico Zé Sérgio perdeu no primeiro turno em seus domínios para Araraquara por 3 sets a 1 e o placar foi repetido no returno, na casa do adversário, parciais de 25/21, 22/25, 14/25 e 15/25.

Após dois sets bem disputados, com as suas equipes se alternando na frente do placar, o time de Zé Sérgio sentiu no terceiro e quarto sets e caiu de produção.

Araraquara, com uma equipe mais jovem e alta, fez valer o bloqueio, defesa e ataque potente para minar as virtures são-carlenses.

“O adversário é muito difícil, mas meu time encarou bem o adversário. Estamos com uma equipe máster jogando em um torneio adulto e isso faz a diferença”, disse Zé Sérgio. “Agora temos mais duas partidas (Agee e São João da Boa Vista) e para que possamos sonhar com a vaga, temos que vencer as duas partidas”, resumiu.

Araraquara: Duda, Thaíse, Naty, Luana, Luana 2, Júlia, Idelaine, Eduarda, Helena G., Kimberly, Larissa, Natasha, Lauany e Naiara. Técnico: Eduardo.

Objetivo/InHouse/Smec: Ludmila, Thassi, Ana Carolina, Lucimara, Natália, Bárbara, Débora, Vânia, Márcia, Vanessa, Evelaine, Ana Cláudia, Juliana e Cris. Técnico: Zé Sérgio.

Árbitros: Maurício Jofre e Luís Gebtil. Apontador: Vladimir do Carmo.

