O que esperar do Brasileirão 2025

O Brasileirão está voltando! É já no dia 29 de março que os brasileiros se podem sentar no sofá, ligar a TV e assistir ao seu time em ação. Se não for o caso, não se preocupe. Não vão faltar jogos daqueles bem quentinhos como vai ser o caso do Grêmio vs Atélico-MG ou o a ida do Santos a casa do Vasco da Gama.

Estes são apenas dois dos muitos jogos que poderá assistir. Consulte o calendário completo aqui. Esta temporada vai dar que falar. Já vai ver que houve várias estrelas a regressar a casa e isso atrai mais expectador e qualidade para o campeonato. Mais expectador e interesse é sinónimo de mais patrocinadores e, por consequência, mais dinheiro, o que acaba por impulsionar a nossa liga.

Venha daí porque neste artigo vamos perceber quais foram essas contratações de "peso" e de que forma é que isso tem impacto nos patrocinadores. Vai também ficar a conhecer as alterações nas transmissões para que não perca nada. Venha daí!

Contratações de alto nível elevam a concorrência

O mercado de transferências de 2025 tem sido movimentado, com os clubes brasileiros a fazerem investimentos significativos para reforçar os seus plantéis. Uma das maiores movimentações foi o regresso de Neymar ao Santos. Aos 32 anos, o avançado está de volta ao clube que deu início à sua carreira e recebeu uma calorosa receção por parte dos adeptos. Neymar assinou contrato até junho, com o objetivo de recuperar a forma depois de uma passagem relativamente tranquila pelo futebol do Médio Oriente. Espera-se que a sua presença seja decisiva para o Santos, que regressou à primeira divisão do futebol brasileiro esta temporada.

Outra contratação importante foi a chegada de Memphis Depay ao Corinthians. O avançado holandês, conhecido pela sua passagem por grandes clubes europeus, chega ao futebol brasileiro com o objetivo de reforçar o ataque do Corinthians. Além de Depay, o clube estaria interessado noutros grandes nomes, como Paul Pogba. Estes movimentos realçam a crescente força financeira dos clubes brasileiros na atração de talentos internacionais.

O Palmeiras também causou impacto ao contratar Facundo Torres, avançado uruguaio de 24 anos do Orlando City na MLS. A transferência, uma das mais caras da história do clube, reforça o compromisso do Palmeiras em manter-se competitivo nos grandes torneios.

Novos patrocinadores impulsionam transmissões

A transmissão do Brasileirão de 2025 recebeu um forte apoio comercial. A Record TV, responsável pela transmissão dos jogos dos clubes da Liga Forte União (LFU) quando jogam em casa, fechou acordos com 11 marcas para patrocinar as transmissões. Os principais patrocinadores incluem a Natura, Burger King, Mercado Pago, EstrelaBet, General Motors, Heineken Group, Magalu e Sportingbet. Estas empresas terão espaços publicitários antes e durante os jogos, bem como conteúdos integrados dentro das transmissões.

A presença de empresas de apostas esportivas, conhecidas como "bets", é particularmente notável. Em 2025, todas as 20 equipes da Série A terão acordos de patrocínio com casas de apostas, com investimentos totais a atingir aproximadamente 1 bilião de dólares. Se quiser fazer uma aposta na primeira fase do Brasileirão, use o código Novibet exclusivo presente no site da Sportytrader. Para além dos patrocínios de clubes, as estações também fecharam acordos com estas empresas, consolidando a sua influência no mercado esportivo nacional.

Alterações nos direitos de transmissão

A temporada de 2025 traz grandes mudanças na forma como os adeptos vão assistir aos jogos do Brasileirão. Os direitos de transmissão foram divididos entre diferentes redes e plataformas de streaming devido à formação de duas ligas principais: a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a Liga Forte União (LFU).

A Libra, que reúne clubes como o Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória, fechou um acordo com a Globo para transmitir os seus jogos em casa. O contrato, válido de 2025 a 2029, inclui jogos transmitidos em TV aberta, canais por cabo (SporTV) e pay-per-view (Premiere).

Enquanto isso, a LFU, composta por equipes como Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco, fez parcerias com a Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record vai transmitir 38 jogos por temporada na TV aberta, enquanto o CazéTV, canal de YouTube do influenciador Casimiro Miguel, também vai transmitir 38 jogos por ano. Além disso, a Amazon Prime Video oferecerá 38 jogos exclusivos da Série A por temporada aos seus subscritores, sem custos extra.

Esta diversificação na transmissão oferece aos adeptos múltiplas opções para acompanhar as suas equipes favoritas, atendendo a diferentes preferências e alargando o alcance do campeonato.

Expectativas para a Estação

Com a chegada de estrelas internacionais, contratações de alto nível e uma estrutura de transmissão diversificada, o Brasileirão de 2025 promete ser uma das edições mais emocionantes dos últimos anos. Os investimentos realizados pelos clubes não só melhoram a qualidade técnica dos jogos como também aumentam a competitividade do campeonato, tornando-o ainda mais atrativo para os adeptos e patrocinadores.

Além disso, a presença de jogadores de renome como Neymar e Memphis Depay acrescenta uma camada extra de emoção, aumentando a visibilidade do futebol brasileiro no panorama global. A combinação de talento em campo e estratégias comerciais bem-sucedidas sinaliza um futuro risonho para o Brasileirão, solidificando o seu estatuto como uma das ligas nacionais mais prestigiadas do mundo.