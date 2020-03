Novo líder no Grupo A marca o encerramento do primeiro turno da Copa São Carlos

Geração Conviver bateu a Internacional da Vida e manteve o segundo lugar do Grupo B - Crédito: Gustavo Curvelo

O primeiro turno da Copa São Carlos de Futebol Evangélico terminou e trouxe consigo uma outra configuração para a continuidade do campeonato. Neste sábado, 14, dentre os quatro jogos realizados, uma nova líder foi revelada em uma das chaves, além de resultados que agitaram a classificação no meio da tabela. Os compromissos foram válidos pela quinta rodada.

No Estádio Municipal Dr. Álvaro Zuim, popular campo da Vila Isabel, a IPR Centro teve motivo extra para comemorar a vitória diante da quinta colocada Coligação IPR/PDB. Afinal, com o placar de 3 a 2, a equipe ultrapassou a agora vice-líder Madureira e assumiu o primeiro lugar do Grupo A, somando dez pontos.

O terceiro posto é ocupado pela Universal Sede, que, em confronto direto, empatou com a Pentecostal da Bíblia em 3 a 3 para alcançar a marca de cinco unidades e manter a atual posição. A adversária foi aos quatro pontos e aparece em quarto – primeira colocação fora do grupo de classificados à próxima fase.

Já no Grupo B, que tem a Quem Procura Acha líder absoluta com quatro vitórias em quatro jogos, os duelos da tarde foram realizados no Estádio Municipal Luiz Estevan de Siqueira “Zuzão” e contemplaram a Geração Conviver com o segundo lugar graças ao triunfo por 5 a 1 contra a Internacional da Vida. O resultado levou a equipe treinada por Nathan Moraes aos nove pontos, três acima da Garagem Church, que venceu a Universal Sede por 5 a 0 e aparece em terceiro.

No próximo sábado (21), os jogos da sexta rodada abrem o segundo turno da Copa São Carlos. Pelo Grupo A, Coligação IPR/PDB e Madureira jogam às 13h15 e são seguidas pelo duelo entre IPR Centro e Pentecostal da Bíblia, que medem forças às 14h45. No Grupo B, e nos mesmos horários, o primeiro confronto envolve Garagem Church e Internacional da Vida, ao passo que Quem Procura Acha e Universal Aracy atuam logo depois. O local de cada um dos jogos será definido pela Comissão Organizadora durante a semana.





