Nova Vida em Cristo leva o título do torneio início da Copa Evangélica

Equipe foi campeã após vencer três partidas e empatar uma - Crédito: Gustavo Curvelo

A equipe Nova Vida em Cristo começou a Copa Evangélica de Futsal conquistando o título do torneio início da competição neste domingo, 6, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção. No campeonato que marca os dez anos de atividade da associação, o time do treinador Marcelo Balthazar abriu as festividades em grande estilo, largando na frente das demais dez agremiações, e somou seus primeiros pontos para a competição regular.

No retrospecto, a Nova Vida em Cristo obteve duas vitórias e um empate até chegar à decisão. No primeiro jogo, a classificação foi das mais difíceis diante da Sara Nossa Terra, com igualdade de 2 a 2 no tempo normal e também em número de escanteios – 2 a 2 – e triunfo apenas nos pênaltis, por 3 a 2. Depois, as vitórias contra Comunidade Profética Cristã – 3 a 1 –, Pentecostal da Bíblia – 3 a 0 – e Adventista São José – 3 a 1 – garantiram à equipe o troféu de campeã do torneio início.

Com o resultado, o time da igreja sediada no Santa Felícia levou três pontos para a primeira fase da Copa Evangélica de Futsal, enquanto a Adventista São José, que ficou com o vice-campeonato, garantiu um ponto.

A Copa Evangélica de Futsal começa oficialmente no próximo domingo, 13, com a realização de cinco jogos. As partidas acontecem nos ginásios municipais de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, e Hugo Dornfeld, na Vila São José, e devem movimentar estas praças esportivas até o mês de outubro.

Acompanhe todos os resultados do torneio início:

OITAVAS DE FINAL

Comunidade Profética Cristã 1 x 0 Quadrangular São José A

Sara Nossa Terra 2 (2) x (3) 2 Nova Vida em Cristo

Quadrangular São José B 1 x 2 Quadrangular Tangará

QUARTAS DE FINAL

Adventista São José 2 x 1 Internacional da Vida

Quadrangular Jockey Club 0 x 2 Império da Luz

Comunidade Profética Cristã 1 x 3 Nova Vida em Cristo

Quadrangular Tangará 0 x 1 Pentecostal da Bíblia

SEMIFINAL

Adventista São José 4 x 0 Império da Luz

Nova Vida em Cristo 3 x 0 Pentecostal da Bíblia

FINAL

Adventista São José 1 x 3 Nova Vida em Cristo

