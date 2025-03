Nova geraÃ§Ã£o do vÃ´lei feminino entra em aÃ§Ã£o neste final de semana

Compartilhar no facebook

Sub17 vai encarar Tietê no torneio início: sonho é chegar à final - Crédito: Zé_Photografy

O vôlei feminino de São Carlos entra em ação pela primeira vez no ano neste final de semana, quando a equipe sub17 da AVS/Smec estará em ação pelo torneio início da Liga de Campinas. Os jogos acontecem a partir das 9h no ginásio municipal de esportes Acácio Ferraz, em Tietê.

Oito equipes estarão presentes para a abertura dos trabalhos. Além da AVS/Smec, comandada pelo técnico Zé Sérgio, estarão em ação Tietê, Santa Bárbara, Toque do Futuro de Piracicaba, Associação Mapa de Rio Claro, Americana, Caldense e Jaguar Tênis Clube.

De acordo com o regulamento, os jogos são em eliminatória simples. Quem ganhar segue no torneio e o derrotado volta para casa.

A equipe são-carlense vai encarar Tietê a partir das 11h e se vencer encarar o ganhador de Toque do Futuro x Jaguar na semifinal. Os jogos serão em melhor de 3 sets de 15 pontos.

“A meta é tentar chegar nas finais do torneio, mas a maior pretensão mesmo é conhecer as equipes do campeonato”, disse Zé Sérgio, salientando que a equipe se preparou.

Vão representar São Carlos as seguintes atletas: Clara, Isadora, Ana Livia, Emily, Livia, Maria Clara, Luany, Gabi, Lara, Mari, Lavinia, Karina, Maria Flor, Leticia e Rayssa. Comissão Técnica: Zé Sérgio, Karine e Tatiane.

