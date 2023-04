Nos Jogos da Juventude, São Carlos dá as cartas

SIGA O SCA NO

AVS/Smec deu mais um passo para estar na fase regional dos Jogos Abertos do Interior - Crédito: Zé_Photografic

O ano do retorno às origens, que é a formação de novas atletas oriundas de sua escolinha (de caráter social e gratuita à população), a equipe de vôlei feminino AVS/Smec conseguiu mais uma vitória e se mantém invicta nos Jogos Abertos da Juventude, promovidos pela Secretaria Estadual de Esportes.

A equipe sub19, comandada pela técnica Sandra Mara Leão conquistou mais uma importante vitória na segunda fase do torneio. Na noite de terça-feira, 25, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, superou as anfitriãs por 2 sets a 1, parciais de 25/21, 11/25 e 6/15.

O ginásio ibateense estava com um bom público e inexperientes, as atletas são-carlenses se mostraram nervosas e ansiosas e sentiram o peso do jogo e da torcida e perderam a primeira parcial e um encontro bem equilibrado.

Mas, quando a “poeira baixo”, a AVS/Smec mostrou força e conseguiu a expressiva virada.

Com a vitória, o time deu um grande passo rumo à classificação para a fase regional. Para tanto, basta vencer Brotas a partir das 19h15 desta sexta-feira, 28, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Ibaté: Alana, Ana Beatriz, Ana Carolina, Ana Lívia, Júlia, Kayla, Iniza, Duda, Maria Heloísa, Pietra, Maria Clara e Vitória. Técnico: Lucas.

AVS/Smec: Giovana, Bruna, Bia, Júlia, Manu, Ana, Sarah, Sophia, Vic, Beatriz, Isadora, Rafa, Rebeca e Giovana C. Técnica: Sandra Mara Leão.

Árbitros: Eduardo Zambone e Mariana Goez. Apontador: Jonas Bezerra.

