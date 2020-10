Nos acréscimos, Grêmio leva virada da Francana em casa

21 Out 2020 - 16h59

Em tarde chuvosa, o zagueiro Gabriel Freitas fez a festa e os dois gols da virada da Francana em cima do Grêmio São-carlense na tarde desta quarta-feira, 21, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, pela segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B. Cleiton abriu o placar.

Em uma partida bem equilibrada e decidida nos detalhes, o placar em branco permaneceu até os 28 minutos da etapa final, com os goleiros Renan e Lucas Alves realizando boas defesas.

As duas equipes venceram na estreia e vieram para esta partida animadas em busca de novo resultado positivo.

Com esquemas táticos semelhantes, o primeiro tempo foi bem disputado, mas o zero teimou em permanecer no placar.

Na etapa final, mais agudo, o Grêmio criou boas chances e aos 28 minutos Cleiton aproveitou cruzamento de Luan e chutou sem chances para Renan.

O gol não abalou a Francana que foi em busca do empate. Já o Grêmio manteve o ritmo e o jogo ficou emocionante e aos 38 minutos o time visitante foi premiado. Gabriel Freitas empatou de cabeça ao se antecipar ao goleiro Lucas Alves.

A partida continuou aberta e o castigo para os são-carlenses aconteceu aos 47 minutos quando Gabriel Freitas aproveitou falha da zaga gremista para dar números finais.

No outro jogo do grupo 3, no estádio Zezinho Magalhães o XV de Jaú superou a Matonense por 3 a 1 em sua estreia.

Após a segunda rodada, a Francana lidera com 6 pontos. O XV de Jaú (saldo de gols) está em segundo com 3 pontos, mesma pontuação do Grêmio. Matonense e Inter de Bebedouro ainda não somaram nenhum ponto.

