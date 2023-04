No sub17, Pequenos Lobos despacham a Ferroviária no Luisão

SIGA O SCA NO

Kauã Cesar comemora o gol do Grêmio no sub17 na vitória por 1 a 0 em cima da AFE - Crédito: Fernando Zanderim Jr.

Dois disputadíssimos jogos marcaram a manhã deste sábado, 22, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. Pela terceira rodada da fase de classificação do grupo 4, dois clássicos regionais bem quentes entre Grêmio São-carlense e Ferroviária de Araraquara pelo Campeonato Paulista sub15 e sub17.

No sub17, em uma partida pegada, os Pequenos Lobos, com um gol solitário de Kauã César, o Grêmio despachou os visitantes e venceu por 1 a 0. O Grêmio foi a 6 pontos e está na segunda colocação do grupo.

Já no sub15, uma partida atípica. A Ferroviária, líder (9 pontos) e com 100% de aproveitamento, aplicou 3 a 0 nos são-carlenses que permaneceram com quatro pontos na 3ª colocação. O time perdeu a invencibilidade.

O próximo compromisso dos Pequenos Lobos será no sábado, 29, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, quando encara o CA Taquaritinga em ambas categorias. A rodada dupla começa às 9h.

Leia Também