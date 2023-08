No “raspadão” do Teixeirão, deu Lobão

Jogadores do Grêmio comemoram e agradece gol: Lobo vivíssimo na Bezinha - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Uma vitória oportuna e convincente. O Grêmio São-carlense está mais vivo do que nunca na terceira fase do Campeonato Paulista da Série B. Pelo grupo 15, na penúltima rodada, um resultado que dá esperança. No estádio municipal Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, o time comandado pelo técnico Marcus Vinícius aplicou 2 a 1 no América.

Sob o forte calor de São José do Rio Preto e um estádio horrível, onde a grama era artigo raro, o Grêmio foi superior durante os 90 minutos. Com autoridade, fez os gols na primeira etapa e soube controlar o adversário. No final da partida, Murillo colaborou e os anfitriões diminuíram de falta.

Com o resultado, o Lobo foi a 6 pontos, assumiu a segunda colocação do grupo 15 e depende de suas forças para se classificar para as quartas de final, já que domingo, 20, recebe no Luisão, ás 10h, o União Barbarense e nova vitória deixará a equipe são-carlense na primeira colocação do grupo.

Já no estádio municipal Antonio Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, Barbarense e Vocem ficaram no 0 a 0.

O JOGO

O primeiro tempo do Grêmio São-carlense foi praticamente perfeito. De prático, o América teve apenas duas boas chances, ambas com intervenções precisas do goleiro Murillo.

No mais, os 45 minutos foram dominados pelo Lobo da Central. O trabalho foi facilitado pelo gol logo no primeiro ataque. Aos 50 segundos, Paulo Victor chutou da entrada da área e venceu Heitor.

Com a vantagem parcial, o América se descontrolou emocionalmente, enquanto que os comandados de Marcus Vinícius controlaram o jogo no meio campo. Bem posicionados em campo, os jogadores tocaram a bola e controlaram as ações adversárias.

Criou duas boas chances de ampliar e na terceira, não perdeu a chance. Após cobrança de falta, a bola foi tocada para a área e Emerson apareceu livre de marcação, aos 45 minutos, para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, nada de novo. Em busca do empate, o time americano foi para o abafa, ainda mais após as alterações promovidas pelo técnico Márcio Ribeiro. Porém, foi alguns minutos de alta intensidade.

Marcus Vinícius também promoveu alterações e com novo gás, o Grêmio utilizou os contra-ataques e teve duas grandes chances para ampliar. Porém os atacantes do Lobo desperdiçaram.

Aos 41 minutos, de falta, o América diminuiu. Felipe cobrou e o goleiro Murillo colaborou, dando esperança ao time mandante que diminuiu o placar.

Porém, o calor forte em Rio Preto fez com que a intensidade do jogo caísse, como era esperado. E com toque de bola tranquilo, o time são-carlense soube dosar os minutos restantes e garantir a oportuna vitória fora de casa.

CLASSIFICAÇÂO

GRUPO 15

Barbarense, 9 pontos

Grêmio São-carlense, 6 pontos

América, 5 pontos

Vocem, 5 pontos

