No Luisão, Grêmio sub15 goleia o CAT; sub17 tropeça

Sub15 do Grêmio fez bonito e goleou o CAT no Luisão - Crédito: Mauro Zanderim Junior

A equipe sub15 do Grêmio São-carlense fez bonito na manhã de sábado, 28, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira (Luisão). Com uma apresentação de gala, goleou o CA Taquaritinga por 5 a 2 e assumiu a terceira colocação do grupo 4, com 7 pontos. O adversário permanece sem ponto.

O jogo foi válido pela quarta rodada da fase de classificação e os Pequenos Lobos permanecem com excelentes chances de classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista.

Ainda no sábado, no segundo jogo da rodada dupla, na categoria sub17, o Grêmio não apresentou um bom futebol e perdeu para o CAT por 2 a 1. A equipe permaneceu na terceira colocação com 6 pontos e viu o adversário ir a 9 pontos no grupo 4.

As equipes do Grêmio estarão em ação pela quinta rodada do estadual na manhã do próximo sábado, 6. A partir das 9h, no estádio municipal Frederico Dalmazo, encaram o Sertãozinho.

Leia Também