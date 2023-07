No handebol feminino, São Carlos atropela Bauru e decide o ouro nos Regionais

SIGA O SCA NO

Pelo ouro: handebol feminino está a um jogo da glória nos Regionais - Crédito: Miltinho Marchetti

A um passo do tricampeonato. O handebol feminino de São Carlos, representado pelo H7 Esportes tem somente mais uma partida para alcançar a meta traçada e voltar para casa com a medalha de ouro no peito.

A partir das 18h30 desta quinta-feira, 20, no ginásio municipal de esportes Cecy Biral Brega encara Lins pela última rodada da modalidade dos Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista.

Até aqui, São Carlos e Lins estão invictos. Cada um fez três partidas e estão com 100% de aproveitamento. A partida vale ouro.

Na tarde de quarta-feira, 19, na mesma praça esportiva, o time orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues venceu Bauru por 23 a 7 em mais uma excelente apresentação da equipe e teve a oportunidade de utilizar todas as atletas.

Leia Também