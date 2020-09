No “grupo da morte”, Grêmio estreia contra a Matonense fora de casa

No CT, um espaço diferenciado para o distintivo do Grêmio - Crédito: Marcos Escrivani

Foram seis meses de atividades remotas e muita preparação. Agora, até a estreia no Campeonato Paulista da Série B, será pouco mais de um mês de treinos presenciais. Neste período, a comissão técnica e os atletas do Grêmio São-carlense terão que uma árdua missão: se preparar da melhor forma possível, já que foram definidos os sete grupos da primeira fase.

O time orientado pelo técnico Marcus Vinícius caiu no ‘grupo da morte’. Além do Grêmio, estão equipes tradicionais do futebol paulista como Francana, Internacional de Bebedouro, XV de Novembro de Jaú e Matonense, adversário de estreia. O jogo será domingo, 18 de outubro, no estádio municipal Doutor Hudson Buck Ferreira. O horário ainda não foi confirmado.

O regulamento do torneio determina que na primeira fase, as 35 equipes divididas em sete grupos regionalizados, jogam entre si. Os dois primeiros de cada chave se classificam automaticamente para a sequência do torneio. As duas melhores equipes terceiras colocadas (índice técnico e independente do grupo) também avançam.

MOTIVAÇÃO A MAIS

Estar no ‘grupo da morte’ para o técnico Marcus Vinícius é motivador e acredita que os oito jogos serão ‘pegados’ e muito difíceis. Apesar da possíveis complicações, vê como fator positivo. “A cada compromisso, o time vai adquirir uma casca e vai se fortalecer no sentido de buscar a classificação para a segunda fase”, ponderou, salientando que o planejamento e a preparação não muda. “Conhecendo quem iremos enfrentar, vamos apenas estudar os adversários e com as informações nas mãos, buscar a melhor estratégia. Paralelamente, fazer com que os atletas estão bem física, técnica, tática e psicologicamente preparados”, ponderou.

CAMPOS NEUTROS

Jogar na casa do adversário ou no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, para Marcus Vinícius não terá muito peso. Afinal, devido a pandemia da Covid-19, todos os campos serão neutros. “Não vai ter torcida. Quem jogar em casa terá uma pequena vantagem por conhecer o gramado, como é nosso caso, quando jogarmos no Luisão. Fora isso, sem vantagem para ninguém”, analisou o treinador.

Para Marcus Vinícius além de uma preparação adequada e eficiente para poder enfrentar todos os adversários de igual para igual, o principal oponente estará fora do gramado.

“Vamos ter, necessariamente, que ter uma atenção especial na logística. Devido a pandemia, viajar no dia do jogo, utilizar máscaras e álcool em gel, higienizar o ônibus e criar uma forma para que o grupo não seja infectado pelo novo coronavírus. Acredito que este é um adversário ainda mais difícil. Mas vamos buscar vencer todos e colocar o Grêmio na Série A3”, finalizou.

JOGOS DO GRÊMIO

PRIMEIRA FASE

PRIMEIRO TURNO

Domingo, 18 de outubro – Matonense x Grêmio São-carlense

Quarta-feira, 21 de outubro - Grêmio São-carlense x Francana

Domingo, 25 de outubro – Internacional x Grêmio São-carlense

Domingo, 1 de novembro - Grêmio São-carlense x XV de Jaú

SEGUNDO TURNO

Quarta-feira, 4 de novembro - Grêmio São-carlense x Matonense

Domingo, 8 de novembro – Francana x Grêmio São-carlense

Quarta-feira, 11 de novembro - Grêmio São-carlense x Internacional

Quarta-feira, 18 de novembro – XV de Jaú x Grêmio São-carlense

QUEM PARTICIPA

GRUPO 1

América (Rio Preto)

Andradina

AE Araçatuba

Bandeirante (Birigui)

Tanabi

GRUPO 2

Assisense (Assis)

Grêmio Prudente (Presidente Prudente)

Osvaldo Cruz

Tupã

Vocem (Assis)

GRUPO 3

Francana

Internacional (Bebedouro)

XV de Novembro (Jaú)

Grêmio São-carlense

Matonense (Matão)

GRUPO 4

Itararé

Capão Bonito

Independente (Limeira)

Rio Branco (Americana)

Barbarense (Santa Bárbara D’Oeste)

GRUPO 5

Amparo

Flamengo (Guarulhos)

Guarulhos

Brasilis (Águas de Lindóia)

Itapirense (Itapira)

GRUPO 6

Manthiqueira (Guaratinguetá)

Mogi das Cruzes

São José (São José dos Campos)

União Mogi (Mogi das Cruzes)

União (Suzano)

GRUPO 7

Barcelona Capela (São Paulo)

Ska Brasil (Osasco)

Grêmio Mauaense (Mauá)

Jabaquara (Santos)

Mauá

