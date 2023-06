No grupo 12, Grêmio encara Rio Branco no Décio Vitta

Grêmio estreia na segunda fase em Americana: Marcus Vinícius quer somar pontos - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Após passar pelo primeiro obstáculo na Série B do Campeonato Paulista, o Grêmio São-carlense inicia neste final de semana, a segunda etapa da competição. Agora, entre as 24 melhores equipes (divididas em seis grupos com quatro agremiações cada).

Por terminar em segundo lugar no grupo 3, a equipe comandada pelo técnico Marcus Vinícius irá integrar o grupo 12, que tem ainda o Rio Branco de Americana, Fernandópolis e Jabaquara de Santos.

A estreia são-carlense será neste sábado, 1, às 15h. Vai até Americana encarar o Rio Branco no estádio municipal Décio Vitta. Posteriormente, na quarta-feira, 6, às 16h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, encara o Fefecê e no sábado, 8, também em casa, recebe o Jabaquara, no encerramento do primeiro turno desta nova fase que irá qualificar 16 equipes que irão conseguir o primeiro acesso, a Série A4, em 2024. As oito restantes também serão rebaixadas para a quinta divisão.

NOVA FASE

De acordo com o regulamento estabelecimento pela FPF, na segunda fase da Bezinha as 24 equipes divididas em seis grupos com quatro agremiações cada, jogam em dois turnos. As duas primeiras, além das quatro melhores terceiras colocadas seguem para a terceira fase e já garantem o primeiro acesso a Série A4. Posteriormente continuam na luta ainda, pois as duas primeiras colocadas desta nova divisão terão direito ainda a um segundo acesso, a Série A3 na próxima temporada.

Sobre o novo desafio, o Marcus Vinícius salientou que a competição começa a ficar ainda mais ‘pegada’. Porém a meta gremista é olha para a frente e visar o primeiro acesso, sabendo das dificuldades que encontrarão pelo caminho.

“A cada fase que se passa, o nível aumenta, pois permanecem as melhores equipes. Temos que pensar em pontuar e, principalmente, vencer as partidas em casa que podem ser um diferencial nesta fase e nos dar uma margem de pontuação segura para a classificação”, salientou.

Indagado pela reportagem sobre estrear fora de casa e de cara, um adversário tradicional no cenário paulista, o técnico gremista salientou que o momento não é de escolha. “Não tem como escolher. Iniciamos o campeonato fase contra XV em Jaú e agora o Rio Branco. Adversário difícil com um grande treinador que nos conhece bem e vem motivado e embalado com duas vitórias de virada nos últimos dois jogos. Respeitamos demais o Rio Branco e temos que nos preparar bem para enfrentarmos, pois será um jogo muito difícil”, ponderou.

