No Dia dos Pais, Grêmio ficou devendo no Paulista sub11/sub13

Piettro comemora o gol do sub13 diante do Velo Clube - Crédito: Ismael de Lima

Não teve time vitorioso, porém, nem derrotado. Domingo, 13, Dia dos Pais, as equipes sub11/sub13 do Grêmio São-carlense ficaram no empate diante do Velo Clube Rio-clarense pelo Campeonato Paulista em suas respectivas categorias. As partidas foram realizadas no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, pela fase de classificação, grupo 4.

A rodada dupla começou com a presença do sub12. Os Lobinhos vinham de uma derrota por 3 a 0 para o Independente e buscavam a reabilitação. Entretanto, em um jogo bem truncado frente a equipe de Rio Claro, ficaram no 0 a 0.

Em seguida, o sub13 esteve em ação. A partida mostrou-se bem disputada e com um gol de Piettro Tavares, os Lobinhos empataram em 1 a 1. É o segundo empate consecutivo do time são-carlense.

Agora as duas equipes retornam aos treinos e focam o próximo compromisso pela fase de classificação que será contra a Ferroviária, em Araraquara, na manhã de domingo, 20.

