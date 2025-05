No detalhe, sub20 da ASF São Carlos perde para São José

Compartilhar no facebook

Sub20 fez uma bela partida, mas acabou derrotada no Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

A equipe sub20 de futsal feminino ASF São Carlos estreou com derrota no Campeonato Paulista. Na noite de terça-feira, 20, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, foi superada por São José por 3 a 2 em uma partida bem disputada e marcada pelo equilíbrio.

O que dificultou as pretensões são-carlenses foi o fato de a técnica Ana Cláudia Bianconi ter que improvisar uma atleta de linha no gol, já que as goleiras da ASF estão lesionadas.

Mesmo assim, as jogadoras que estiveram em quadra mostraram muita determinação e estiveram próximas de surpreender a adversária, considerada favorita à vitória.

“Perdemos no detalhe. Fizemos uma partida equilibrada, criamos muitas chances, mas não fomos felizes nas conclusões”, lamentou Ana Cláudia. “Mas temos o segundo turno e vamos enfrenta-las novamente. E acredito que meu time estará ainda mais motivado. Temos muitos detalhes a ajustar e tenho convicção que vamos evoluir muito no campeonato”, finalizou.

