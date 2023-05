No derby, Grêmio faz “barba e cabelo” no Paulista sub15/sub17

Grêmio comemora final de semana produtivo no Paulista sub15/sub17: duas boas vitórias - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

De um lado, a alegria e do outro, a tristeza. Por mais dolorido que seja, assim é o futebol e quem comemorou os resultados no final de semana, nas categorias de base, foram os atletas do Grêmio São-carlense.

No derby da cidade, as equipes sub15/sub15 venceram o São Carlos na abertura do segundo turno do Campeonato Paulista. A rodada dupla aconteceu na manhã de sábado, 13, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Com a dupla vitória, o tradicional “barba e cabelo”, as duas equipes ocupam em suas respectivas categorias, a terceira colocação nos grupos 4 e permanecem com boas chances de classificação à segunda fase.

No sub15, o Grêmio fez 2 a 0 no São Carlos e chegou aos 13 pontos. Está empatado em número de pontos com o Novorizontino, mas perde no saldo de gols. Já o São Carlos soma apenas 4 pontos e apenas cumpre tabela na competição.

No segundo jogo, no sub17, o Grêmio passeou e aplicou 4 a 0 nas Pequenas Águias. Os Lobinhos estão com 10 pontos e o São Carlos na lanterna com apenas 2 pontos.

No próximo sábado, 20, as duas equipes estarão em ação pela segunda rodada do returno. O Grêmio encara em casa o Novorizontino. Já o São Carlos vai enfrentar o Sertãozinho no estádio municipal Frederico Dalmazo.

SUB20, QUARTA DERROTA

Em má fase no Campeonato Paulista sub20, o São Carlos contabilizou na tarde de domingo, 14, a quarta derrota consecutiva na competição.

No encerramento do turno da fase de classificação, grupo 5, a Águia encarou o líder Velo Clube e perdeu por 4 a 3 no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Com o resultado, o time está na quinta colocação com 3 pontos e o Velo foi a 13. Em situação delicada quanto a classificação, na próxima sexta-feira, 19, às 15h, enfrenta o lanterna União São João, no estádio municipal Hermínio Ometto, em Araras

