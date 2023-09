No clássico regional, deu Ferroviária: 2 a 1

ASF perdeu para a Ferroviária: técnico garante que time fez boa apresentação - Crédito: Zé_Photografy

Não deu para a ASF São Carlos. Pela terceira rodada da fase de classificação do campeonato da Liga Paulista, a Ferroviária levou a melhor e venceu o clássico regional por 2 a 1, apesar da boa apresentação são-carlense. O jogo aconteceu na noite de sexta-feira, 1, no ginásio municipal de esportes Gigantão, na Morada do Sol.

A equipe orientada pelo técnico Fabiano Lourenço saiu na frente e fez 1 a 0. Porém, com a desvantagem, as anfitriãs mudaram a forma de jogar e passaram a controlar o jogo e ainda no primeiro tempo, conseguiram a virada, com dois gols em sequência.

No segundo tempo, após novas orientações do treinador são-carlense, a ASF retornou com nova proposta e controlou as ações. Dominou a AFE, criou inúmeras chances de gol, mas a defesa goleira adversária fez grandes defesas.

Ao final da partida, mesmo com a derrota, Fabiano fez comentários elogiosos, analisando a postura da equipe são-carlense. “Foi um bom jogo, gostei do time. O resultado não foi o esperado, mas o rendimento do grupo nos dá motivação para seguir o trabalho. A goleira da AFE fez milagres. Por isso não conseguimos um resultado melhor”, disse.

O próximo compromisso da ASF será pelo Campeonato Paulista, contra Pinda, em São Carlos. “Serão 11 dias de reflexão e descanso. Vamos conversar bastante, recuperar as atletas e treinar forte. Vamos trabalhar bastante para buscar um resultado positivo”, finalizou.

