Neymar marca, dá assistência e Santos vence o Água Santa

A sequência da 10ª rodada o Paulistão foi emocionante neste domingo, 16. Na Vila Belmiro, Neymar voltou a marcar com a camisa do Santos depois de 12 anos e ajudou na vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa. No clássico da rodada, Palmeiras e São Paulo ficaram no empate sem gols no Allianz Parque.

Também entraram em campo o São Bernardo, que superou o Guarani, por 1 a 0, no estádio 1º de Maio, enquanto em Rio Claro, no Bentião, o Velo Clube venceu a Inter de Limeira, por 2 a 1.

Depois de 12 anos, a torcida do Santos voltou a comemorar um gol de Neymar. Com uma cobrança de pênalti, o camisa 10 abriu o placar diante do Água Santa. Ele mesmo sofreu a penalidade. Depois, Thaciano ampliou e Netinho, com um golaço, descontou para o time de Diadema. No segundo tempo, o artilheiro do Paulistão - com 10 gols -, Guilherme fez o terceiro, com assistência de Neymar, e sacramentou a vitória do Santos.

Com o resultado, o Santos assumiu a liderança do Grupo B, com 12 pontos, enquanto o Água Santa é o quarto colocado de sua chave, com seis, e na zona de rebaixamento na classificação geral.

No Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo fizeram um clássico morno e de poucas emoções. Com o time misto, o time de Zubeldía neutralizou o jogo aéreo dos donos da casa. Quando passou, Rafael brilhou em defendendo cabeçada de Flaco Lopez.

O empate manteve o Palmeiras em terceiro lugar do Grupo D, com 17 pontos, dois a menos que a Ponte Preta e cinco do São Bernardo. Já o São Paulo segue líder do Grupo C, 16 e já classificado para as quartas de finais.

No ABC Paulista, o São Bernardo garantiu uma boa vantagem na ponta do Grupo D. Com gol de Guilherme Queiroz, no início do segundo tempo, o time de São Bernardo do Campo venceu o Guarani, chegando a 22 pontos. Já o time de Campinas perdeu a liderança do Grupo B, permanecendo com 11, na segunda colocação.

Por fim, no duelo direto entre Velo Clube e Inter de Limeira, o time de Rio Claro deu um passo importante na sua luta pela permanência. Com um minuto, o artilheiro Daniel Amorim abriu o marcador. Aos 35, Sillas ampliou para o Velo Clube. Ainda na primeira etapa, Carrillo descontou para a Inter de Limeira.

O resultado fez o Velo Clube chegar a nove pontos e em 13º lugar geral, fora da zona de rebaixamento. Já a Inter de Limeira ainda não venceu no Paulistão, sendo a última colocada geral com seis.

A 10ª rodada tem seu fim nesta segunda-feira, com o clássico entre Novorizontino e Mirassol, às 20h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. (com FPF)

