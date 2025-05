Netto Donato garante realização de campeonatos amadores de futebol

Prefeito Netto esteve na câmara para conversar com manifestantes - Crédito: SCA

Membros da Associação de Times filiados à Liga Desportiva de São Carlos se reuniram na Câmara Municipal nesta terça-feira (13) para cobrar respostas dos vereadores sobre um possível adiamento da Champions Cup (séries Ouro e Prata), que estava prevista para iniciar neste final de semana. A movimentação levou à convocação do prefeito Netto Donato, que prontamente compareceu ao local para dialogar com os manifestantes e esclarecer a situação.

Segundo o prefeito, não existe qualquer cancelamento do campeonato. "Não, não passou de um mal-entendido até porque inexiste essa situação de que não haveria campeonato. Realmente eles receberam alguma informação diferente, uma informação mentirosa até, de que tinha sido dito que não ia ter campeonato. O campeonato vai existir e nós precisamos fazer uma adequação de data porque tinha uma ata para a contratação de arbitragem e essa ata terminou, o processo solicitatório terminou agora há uma, duas semanas atrás", explicou Netto Donato durante a conversa.

O prefeito também destacou que a adequação de datas já estava prevista e que os ajustes serão definidos nos próximos dias. "Isso é normal, foi avisado, e agora, a partir dessa semana ou da próxima, e a data que eles vão definir, a gente está pronto para atender. Aqui tem muito burburinho, chega às vezes informação errada para eles e no fim eles acreditaram nisso antes de chegar e conversar comigo, mas eu tenho um bom acesso com eles desde antes de eu entrar na prefeitura e até agora isso vai. O esporte de São Carlos vai crescer cada vez mais", afirmou.

Sobre as reclamações em relação à infraestrutura dos campos, Netto Donato foi enfático ao dizer que melhorias estão previstas, mas que demandam tempo para serem concluídas. "Sim, eu comentei com eles, a gente não tem como em três meses melhorar os campos da cidade. Quando a gente faz um projeto de plano de governo, são por quatro anos e eles sabem que esse ano os campos não vão estar na condição satisfatória do jeito que qualquer um queria e que eu queria também. A partir do ano que vem sim, nós estamos fazendo uma nova contratação. [...] Você precisa fazer uma licitação, esse processo licitatório, que são processos de grande valor, em torno de três a quatro meses", esclareceu o prefeito.

Netto Donato também ressaltou a importância do diálogo aberto e da transparência em sua gestão, garantindo que estará sempre à disposição para esclarecer dúvidas da população. "Uma das grandes bandeiras é a transparência, então quando a gente tem a verdade ou vai falar a verdade, a gente não tem o que esconder. Eu posso vir aqui conversar com eles e converso com toda a cidade de São Carlos, mostrando que a gente vai cumprir o plano de governo que nós nos comprometemos durante a eleição", finalizou.

A expectativa é de que nos próximos dias a nova data para o início da Champions Cup seja divulgada, garantindo o compromisso da administração municipal com o esporte amador da cidade.

