Neste domingo acontece o "4Â° Pedala SÃ£o Carlos"

O tradicional passeio ciclístico denominado "4° Pedala São Carlos", evento realizado pela ONG Pedala São Carlos, com apoio da UNICEP e da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, e que reúne ciclistas de todas as regiões do Estado, acontece neste domingo, dia 30 de março.

A concentração será a partir das 7h15 com o café da manhã. A largada está prevista para às 8h15 na UNICEP - Centro Universitário Central Paulista, localizado na Rua Miguel Petroni, 5111 .

Os percursos serão de 5 Km - Kids Família e Caminhada (https://strava.app.link/UtpIC3PsDRb); 38 Km - Sport (https://strava.app.link/OGDKNRuqERb) e 25 KM - Light (https://strava.app.link/ypHMixJ2FRb).

As inscrições, no valor de R$ 30,00, podem ser realizadas na Internet pelo https://www.sympla.com.br/evento/4-pedala-sao-carlosunicep/2806630.

Durante o evento serão sorteadas 5 bicicletas e cidade com maior número de participantes será premiada com uma cicloviagem para o litoral paulista.

A organização garante pontos de apoio a cada 10 Km, cata-pebas (limpa trilha fechando o percurso), fotografias profissionais, food trucks e show de encerramento será com Alex Olliveira. (https://www.instagram.com/alexolliveira?igsh=MXhjcDBibHl1eWxvcA==).

A renda final será revertida em cestas básicas e encaminhada para o Fundo Social de Solidariedade.

