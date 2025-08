Nave Sal da Terra é campeã da Interior Cup 2025 em final eletrizante no Zuzão

Logo no primeiro tempo, o destaque ficou por conta do atacante Leonardo Oliveira, camisa 9 do CFA Red Talents, que marcou dois gols e colocou sua equipe com boa vantagem no placar: 2 a 0.

No segundo tempo, a reação da Nave começou após um pênalti polêmico marcado pelo árbitro. Kaio Henrique converteu a cobrança e reacendeu as esperanças da equipe. Nos acréscimos, o camisa 11 Lucas Zanini empatou a partida em 2 a 2, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, o equilíbrio se manteve até que o jogador Cauã Di Lei, do Red Talents, desperdiçou sua cobrança. Com o placar em 4 a 3, o camisa 2 da Nave Sal da Terra cobrou com precisão e garantiu o título para sua equipe.

Confira os destaques da competição:

Campeão: Nave Sal da Terra

Vice-campeão: CFA Red Talents

Melhor goleiro: Lucas Quirino (Nave Sal da Terra)

Artilheiro: Leonardo Oliveira (CFA Red Talents)

Melhor jogador da final: Kaio Henrique Sales (Nave Sal da Terra)

A Interior Cup 2025 reuniu cinco equipes da cidade ao longo de cinco rodadas e encerrou com grande festa para os jovens atletas, familiares e amantes do esporte são-carlense.

