Natação de São Carlos conquista dois troféus nos Regionais

Natação são-carlense brilhou em Lençóis e conquistou mais dois troféus - Crédito: Miltinho Marchetti

A natação são-carlense, representada pela Apanasc/Smec, fez bonito nos Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista. Quatorze nadadores competiram na terça-feira, 18 e quarta-feira, 19, e estiveram presentes em 39 provas e conquistaram 33 medalhas, sendo cinco de ouro, 13 de prata e 15 de bronze.

Desta forma, ficou vice-campeão no masculino e terceiro colocado no feminino.

Segundo o técnico Luís Fabiano, os nadadores tiveram um bom desempenho na piscina do Clube Marimbondo. “A cidade de São Carlos leva mais dois troféus, tanto no masculino, quanto no feminino. Agora é focar no próximo semestre”, disse.

