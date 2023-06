Natação ACD de São Carlos conquista 7 medalhas no Brasileiro

SIGA O SCA NO

Rony aumentou a coleção de medalhas e conquistou mais cinco pódios no Brasileiro - Crédito: Divulgação

“Um primeiro semestre positivo”. Com esta frase, o técnico Mitcho Bianchi definiu o sucesso da natação ACD (atletas com deficiências) de São Carlos em competições nacionais.

De quinta-feira, 22 a sábado, 24, a LCN, representada pelos nadadores paralímpicos Ronystony Cordeiro da Silva (classe S4) e Anderson Felipe (classe S2) participaram do Campeonato Brasileiro, realizado no Centro Paralímpico Brasileiro e conquistaram sete medalhas.

Rony foi ouro nos 150m medley, 50m costas e 200m livre. Conquistou a medalha de prata nos 50m livre e 50m peito.

Anderson esteve presente em quatro provas, sendo medalha de bronze nos 50m costas e 200m livre. Conquistou a quarta colocação nos 100m livre e 200m livre.

Ao final da participação são-carlense na competição nacional, Mitcho mostrou satisfação e elogiou o desempenho dos nadadores são-carlenses. “Considero positivo a nossa participação no Campeonato Brasileiro e feliz com as sete medalhas conquistadas. Nosso primeiro semestre foi muito bom e acredito que muitas notícias boas estão por vir nesta temporada. Nosso time está em uma crescente e a perspectiva é de aconteça novas conquistas”, finalizou o técnico são-carlense.

Leia Também