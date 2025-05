Nany da Seleção Brasileira de Basquete participa de bate-papo com atletas em Ibaté -

A equipe de basquete de Ibaté recebeu, na noite de terça-feira, 29, a jogadora Mariane Carvalho, integrante da Seleção Brasileira de Basquete, para um bate-papo com troca de experiências e inspiração aos atletas que estão começando.

O encontro aconteceu no Ginásio Donato Rocitto, onde Mariane, carinhosamente chamada de Nany, compartilhou momentos únicos sobre a sua trajetória no basquete. Durante a conversa, Nany destacou a importância da dedicação e da persistência no esporte: "Não existe vitória sem esforço. Cada treino, cada queda e cada superação fazem parte da nossa evolução. Acreditem nos seus sonhos e nunca deixem de lutar por eles."

O secretário adjunto de Esportes, Elivelton Barbosa, também falou sobre a relevância do encontro: "Receber uma atleta do nível da Nany aqui em Ibaté é motivo de orgulho e inspiração para todos nós. É uma oportunidade única para nossos jovens atletas entenderem que com esforço e apoio é possível chegar longe no esporte."

Os atletas da cidade, que recebem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, puderam tirar fotos, fazer perguntas e compartilhar conhecimento que ficará marcado na vida de cada um deles.

