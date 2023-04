Na superação e com desfalques, Asf São Carlos empata no Paulista

Equipe da Asf, mesmo desfalcada, mostrou superação na estreia do Paulista - Crédito: Zé_Photografic

A estreia no Campeonato Paulista de Futsal Feminino não foi como era esperada pois, no dia do jogo, a direção da Asf São Carlos recebeu uma notificação da CBFS de que o clube não poderia contar com cinco atletas (a inscrição não estaria regularizada).

Desta forma, com apenas sete atletas, das quais somente três adultas (as restantes duas do sub20 e outras duas sub18), a equipe orientada pelo técnico Fabiano Lourenço empatou em 3 a 3 com o CA Taboão da Serra na noite de terça-feira, 25, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. A equipe são-carlense chegou a estar perdendo por 3 a 1.

Apesar de todas as limitações, o treinador disse que o jogo foi bem disputado. Na etapa inicial, empate em 1 a 1. Já no segundo tempo, uma partida bem truncada, com o time visitante aproveitando melhor os lances e chegou a abrir 3 a 1 a três minutos do final da partida.

Mas, com muito empenho, dedicação e luta, as atletas da Asf chegaram ao empate e garantiram a conquista de um ponto, considerado importantíssimo para Fabiano na sequência do estadual.

“Defino o jogo como o da superação e força. Mostrou que temos elenco forte e podemos contar com a base. Não foi o ideal, mas podemos contar com todas as atletas. Estou orgulhoso e sei que posso contar com todas elas”, elogiou Fabiano ao final do jogo.

