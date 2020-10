Na semana de estreia, Lucas Antonio se diz ansioso, mas espera um bom jogo do Grêmio

15 Out 2020 - 07h54

Otimista, Lucas admite que, com a proximidade da estreia, dá um frio na barriga e ansiedade - Crédito: Marcos Escrivani

Teve início a semana que antecede a estreia do Grêmio São-carlense no Campeonato Paulista da Série B. O primeiro jogo será domingo, 18, a partir das 16h, no estádio municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, quando encara a Matonense.

A princípio, o técnico Marcus Vinícius irá contar com força máxima. O zagueiro Lucas Antonio, 21 anos, é um deles. Em 2019, disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo Santa Cruz/PE e chega animado para defender o Lobo da Paulista.

Otimista, admite que, com a proximidade da estreia, dá um frio na barriga e ansiedade. “Mas a gente espera uma boa estreia e jogar bem. Impor o ritmo de jogo e buscar um bom resultado. O grupo foi escolhido a dedo e posso garantir que o grupo tem muita qualidade”, disse o zagueiro gremista.

ADVERSÁRIO FORA DE CAMPO

Em 2020, Lucas Antonio vê um adversário extra e muito perigoso. Mas que está fora das quatro linhas. “Esta pandemia preocupa. Se um atleta testar positivo para a Covid-19 ficará 14 dias fora. Pior: se o time for infectado, de acordo com o regulamento do campeonato, podemos até levar um WO. Estão a responsabilidade aumenta muito”, disse o jogador.

Portanto, segundo ele, o trabalho do clube tem sido importante, pois todo o grupo está blindado e tem tido um suporte muito grande da direção. “Estamos isolados em um Centro de Treinamento onde há atividades para que possamos passar o tempo. Nos sentimos seguros e assim nossa preocupação é apenas trabalhar para realizar um bom campeonato e fazer com que o Grêmio possa conquistar o acesso a Série A3”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também