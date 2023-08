Na primeira rodada das quartas da Bezinha, só o Grêmio venceu

Grêmio São-carlense foi a única equipe a vencer nas quartas: agora joga pelo empate - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

O final de semana foi de muita emoção e adrenalina para oito torcidas que tem clubes nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série B, quando aconteceram os jogos de ida das quartas de final.

Nos quatro jogos, três empates e apenas uma equipe vitoriosa. Justamente o Grêmio São-carlense que foi até Santa Bárbara d’Oeste e no estádio municipal Antonio Lins Ribeiro Guimarães, venceu o União Barbarense por 1 a 0 e agora joga pelo empate no jogo da volta, em São Carlos.

No estádio municipal Décio Vitta, em Americana, Rio Branco e Taquaritinga ficaram no 0 a 0, mesmo resultado de Nacional e União São João, em partida ocorrida no estádio Nicolay Alayon, na Comendador Souza. Já no estádio municipal José Lancha Filho, Francana e Catanduva ficaram no 1 a 1.

Nos três jogos que terminaram empatados, caso ocorram novas igualdades, os classificados para a semifinal sairão após cobrança de penalidades máximas.

