Na pressão, Grêmio empata com o XV no Luisão

Com crianças segurando cartazes com os dizeres “não ao racismo” e engajado no combate a este crime que fere a sociedade de todo o mundo e que ganhou manchetes quando o atacante brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid, foi alvo de ataques em um jogo do Campeonato Espanhol, o Grêmio São-carlense empatou em 1 a 1 com o XV de Jaú neste sábado, 27, na abertura do segundo turno (primeira fase) do Campeonato Paulista da Série B. O jogo aconteceu no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Com o resultado o Grêmio foi a 11 pontos no Grupo 3 e o XV permanece na ponta. O time são-carlense continua sem vencer na Bezinha em casa.

A partida foi de dois tempos distintos. Na etapa inicial, o Galo da Comarca mandou na partida e criou várias chances. Chegou a fazer 1 a 0, gol de Vinícius Soares. No segundo tempo, o Lobo melhorou, dominou a partida, criou oportunidades e chegou ao empate, com gol de pênalti nos minutos finais anotado por Zé Vitor.

O JOGO

Em um primeiro tempo faltoso por parte das duas equipes e cinco cartões amarelos aplicados pelo árbitro da partida, a derrota por 1 a 0 sofrida pelo Grêmio saiu barato.

Nos 45 minutos iniciais, o time do técnico Marcus Vinícius se apresentou apático e sem criatividade. Os meias Herbert e Chagas não reeditaram as partidas anteriores. Bem como a “cabeça pensante” Zé Vitor. Com isso, o time criou somente uma excelente chance de marcar, com Ryan, aos 42 minutos, ao concluir frente a frente com Romário de uma mais bem displicente.

Antes disso, as melhores chances foram do XV de Jaú. Aos 6 minutos, a zaga gremista saiu jogando errado e a bola sobrou para o lateral esquerdo Daniel chutou cruzado para excelente defesa de Murilo que, aos 7m30s não conseguiu evitar o gol de cabeça de Vinícius Soares que penetrou livre entre a zaga e tocou na saída do goleiro.

O XV continuava melhor e aos 23 minutos obrigou Murilo a fazer uma defesa monumental ao defender uma cabeçada de Vinícius Soares no canto direito do goleiro, que espalmou para escanteio.

Na etapa final, o técnico Marcos Campagnolo colocou o XV de Jaú na defesa e o time sumiu em campo. A equipe recuou e optou ainda pelo anti-jogo que não foi coibido pelo árbitro da partida.

O Grêmio, por sua vez, apesar de dominar o jogo e ter a posse de bola, continuava pouco produtivo e levou perigo aos 16 minutos com um bom chute de Chagas e uma cabeça de Pedrão aos 25 minutos.

Mais na transpiração do que na inspiração, o Lobo da Central continuou no ataque e obteve êxito aos 38 minutos, já que em um ataque pela esquerda a bola foi cruzada e a defesa tirou mal. Chagas pegou o rebote e driblou o goleiro Romário que cometeu pênalti. Zé Vitor cobrou e empatou a partida.

Animado, o Grêmio foi ao ataque na busca da virada, porém o XV se fechou e garantiu o 1 a 1.

