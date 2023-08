Na Liga Brasil, São Carlos mantém invencibilidade

Pela Liga Brasil, H7 venceu com tranquilidade e Emmily foi o destaque da partida - Crédito: Divulgação

Três jogos em dois dias e em três cidades diferentes. A maratona foi sacrificante e as atletas da H7 Esportes sentiram cansaço após o cumprimento da extensa agenda em duas competições distintas.

No sábado, 5, em São Carlos, após uma extenuante partida, o time orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues foi surpreendido nos segundos finais pelo Cesc/Maricá do Rio de Janeiro, por 32 a 31.

Já no domingo, 6, pela manhã, no ginásio municipal de esportes Da Cidadania, em Ribeirão Preto, atropelou Sertãozinho pela Liga Brasil e venceu com extrema tranquilidade, ao aplicar 39 a 5 (20 a 2), com destaque para a atleta Emmily.

Com o resultado a equipe caminha forte para a fase final. O time são-carlense está invicto neste torneio e se coloca como um dos candidatos ao título.

Após a partida, a equipe são-carlense retornou para casa e horas depois seguiu para o terceiro compromisso. Novamente, pela Liga Nacional, encarou Sorocaba, no ginásio de esportes Arena Sorocaba. As anfitriãs levaram a melhor e aplicaram 31 a 17 (17 a 6).

De acordo Tonho, como era esperado, já no final da primeira etapa as atletas sentiram o cansaço e a alta intensidade da partida. “Foi sacrificante para elas. Porém, notamos a evolução da equipe e sentimos que estamos no caminho certo. É continuar o trabalho para colhermos os frutos posteriormente”, finalizou o treinador são-carlense.

