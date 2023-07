Na estreia, handebol feminino atropela Itatinga nos Regionais

SIGA O SCA NO

Handebol feminino voou na estreia dos Regionais de olho no tri - Crédito: Miltinho Marchetti

Em busca do tricampeonato, a equipe de handebol feminino H7 Esportes, que representa São Carlos nos Jogos Regionais fez uma estreia maiúscula na manhã desta segunda-feira, 17.

No ginásio municipal de esportes Cecy Biral Brega não tomou conhecimento de Itatinga e aplicou 32 a 9 (18 a 2). De acordo com o técnico Antonio Carlos Rodrigues o time jogou sério nas duas parciais, pode utilizar todas as atletas e o placar foi construído de maneira natural.

O time são-carlense estará em ação nesta terça-feira, 18, pela terceira rodada. Mas aguarda o adversário que será definido na noite desta segunda-feira, pelos organizadores.

