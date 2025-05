Na estreia do Paulista, ASF São Carlos leva virada fora de casa

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

ASF São Carlos sub20 começou o Paulista com um amargo revés - Crédito: Divulgação

A estreia no Campeonato Paulista de Futsal Feminino não foi das melhores para a ASF São Carlos, que levou uma virada indigesta na noite desta terça-feira, 13, no ginásio municipal de esportes Alto do Tabaú, quando foi derrotada pelas Guerreiras de Pinda, por 6 a 1.

O time são-carlense começou bem a partida e chegou a fazer 1 a 0. Controlava as ações, mas levou o empate e a partir dai a “maionese desandou” e as adversárias foram aumentando o placar gradativamente.

Contrariada, a técnica Ana Cláudia Bianconi salientou que a partida foi dura e difícil e lamentou não poder jogar com sua goleira titular e utilizou uma atleta do sub17 que teria sentido a pressão. “A goleira é muito jovem, tem qualidade, mas não deu desta vez”, disse.

Ana Cláudia relatou ainda que ASF São Carlos mesmo depois de sofrer i empate tentou ir ao ataque e criou várias chances, mas em uma noite nada inspirada, as Guerreiras de Pinda conseguiam aumentar a vantagem em contra-ataques letais. “Foi o primeiro jogo, nada está perdido. Lamento apenas não poder estar com o time titular”, finalizou.

Leia Também