Na abertura dos Jogos Regionais, São Carlos conquista ouros no taekwondo

Crédito: Divulgação

Os atletas de São Carlos que participam dos Jogos Regionais em Lençóis Paulista conquistaram as primeiras medalhas para a cidade nesta sexta-feira, 14, data em que também foi realizada a abertura da competição.

As duas medalhas de ouro foram obtidas no taekwondo. No masculino, a conquista foi feita pelo atleta Felipe Vitalli. “Fico muito feliz, ainda mais porque estive um tempo sem treinar e, nesta volta, é muito bom conquistar uma medalha para São Carlos”, disse Felipe.

Já na categoria feminina, a atleta Beatriz Campagnollo foi quem ficou com o primeiro lugar. “Foi emocionante. Treino taekwondo desde 2020 e, felizmente, hoje deu tudo certo e pude conseguir a medalha”, comenta Beatriz.

Além disso, São Carlos também estreou com vitórias masculinas no futebol, que derrotou Brotas por 3 a 1, e no vôlei de praia, que bateu Guarantã por 2 a 0. Também no vôlei de praia, a equipe feminina fez 2 a 0 em Jaú e igualmente começou os Jogos Regionais somando pontos na classificação.

Leia Também