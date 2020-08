Muricy Ramalho dá conselhos em teleconferência do Grêmio São-carlense

Crédito: Divulgação

Uma vez campeão da Libertadores, quatro vezes campeão brasileiro, seis títulos estaduais, além de outras conquistas como técnico, o ‘professor’ Muricy Ramalho, hoje comentarista no SporTV, foi o convidado especial de uma teleconferência realizada pelo Grêmio São-carlense na tarde de sexta-feira, 28. O último encontro remoto envolvendo comissão técnica e atletas do clube, antes da reapresentação, marcada para às 16h de segunda-feira, 7 de setembro.

O bate-papo foi via Google Meet e a palestra durou uma hora e trinta minutos. O encontro, bem descontraído, serviu para que Muricy fosse sabatinado por todos os participantes. Mostrando humildade e simpatia, respondeu a todos os questionamentos e não gostou apenas de ficar 1h30. Queria estender a “resenha” por mais tempo, tal o “ambiente caseiro” proporcionado pelo clube são-carlense.

O São Carlos Agora buscou informações junto ao técnico Marcus Vinícius que não escondeu a satisfação e garantiu que a visita de Muricy Ramalho foi uma “injeção de ânimo” para todos os integrantes da equipe.

“Ele respondeu perguntas dos atletas e da comissão técnica, além de dar alguns conselhos e detalhar situações vividas por ele dentro do futebol”, disse o treinador do Lobo. “Foi uma surpresa para os atletas que ouviram muitas histórias e se identificaram com muita delas”, emendou Marcus Vinícius, salientando que o convite foi feito na semana anterior. “O ‘professor’ Muricy se prontificou no de imediato em participar, desde que pudesse ajudar os atletas. Se mostrou humilde e atencioso com todos nós”, elogiou.

MOMENTO ÚNICO

Ter a presença de Muricy Ramalho na teleconferência foi um momento único para Marcus Vinícius. “A adrenalina e a ansiedade foram grandes”, garantiu.

O treinador do Grêmio disse que se identificou com muitas informações passadas por Muricy. “Concordo com tudo que ele disse para os atletas e para a comissão técnico. Elogiou o clube por se organizar em todos os setores, como contratar uma psicóloga e uma nutricionista e não pensar somente na parte técnica. Para que seja vencedor, Muricy enfatizou que é primordial para um clube ter profissionais qualificados em todos os segmentos”, comentou Marcus Vinícius. “Todos saíram felizes e motivados do bate-papo. Após cinco meses de trabalhos remotos estaremos em breve retornando às atividades presenciais”.

BOA PESSOA

Muitas vezes carrancudo e com ‘cara de poucos amigos’ em muitas entrevistas coletivas, irritado muitas vezes com perguntas consideradas por ele “sem nexo” de jornalistas, quando técnico, Marcus Vinícius fez questão de salientar que Muricy foi o “outro lado da moeda” no encontro de sexta-feira.

“Ele chegou a comentar que, quando técnico, era chato mesmo. Mas era necessário. Porém, agora mostrou o quanto é gente boa. Foi atencioso durante 1h30, demonstrou humildade e carinho por todos. Respondeu todas as perguntas e por ele, ficaria mais tempo. O ‘professor Muricy mostrou ser uma pessoa simples e pudemos ter uma percepção exata do seu caráter e profissionalismo. Saber quais os motivos que o levaram ao sucesso e ser um técnico multicampeão. São detalhes que não sabíamos. Hoje temos ciência de como era sua filosofia de trabalho e podemos, com certeza, nos espelharmos em tudo de bom que ele proporcionou para o futebol”, finalizou.

