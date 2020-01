Multi Esporte/La Salle retorna aos treinos e visa 2020

Crédito: Divulgação

A bola vai voltar a rolar e os atletas das equipes de futsal estão ansiosos pelo retorno e início de uma nova temporada com novos desafios e busca de novas conquistas. Nesta segunda-feira, 13, terão o início das atividades das equipes do CE Multi Esporte/La Salle, em todas as 12 categorias que fazem parte do projeto, e os treinamentos serão nas quadras do Colégio Diocesano La Salle.

De acordo com planejamento que foi realizado em dezembro 2019, nesse primeiro momento será de avaliações para que todas as modificações possam ser realizadas gradativamente, para uma melhor aprendizagem dos atletas, esse é um cuidado especial que temos.

As competições de 2020 estão todas programadas também de acordo com as categorias e com algumas novidades para esse ano, onde a busca pelas melhores competições sempre é nosso objetivo, assim contribuindo na formação do atleta.

Nesse momento é muito importante para que se inicie um trabalho de base muito bem feito e programado, pois será o suporte para o ano todo de competições.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também