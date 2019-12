Multi Esporte/La Salle fatura título no sub 13 e sub15 na Copa Lefemara

Crédito: Divulgação

As equipes sub 13 e sub15 orientadas pelo treinador André Bernal conquistaram o título da Copa Lefemara, disputada em Araraquara. As equipes são-carlenses entraram em campo no último sábado, 14.

Na categoria sub13 o Multi Esporte/La Salle venceu o Alianca FC em um jogo que teve domínio diante do seu adversário criando muitas oportunidades de gols mais que só conseguiu furar o bloqueio adversário na segunda etapa, Enzo Nucci abriu o marcador logo no primeiro minuto e Kauan Vaz fez o segundo gol aos 15 minutos da segunda etapa dando números finais a partida. A equipe conquistou o título de forma invicta (7 vitorias e um empate) e terminou como a melhor defesa com apenas um gol sofrido.

Já o sub15 que defendia o título conquistado em 2018 foi o campeão. Na decisão venceu o Estrela (mesmo adversário da temporada passada).

O Multi Esporte/La Salle tomou a iniciativa e antes do cronômetro bater 5 minutos em um contra-ataque rápido Ruan na cara do gol tocou na saída do goleiro para marcar para equipe de São Carlos. A equipe suportou a pressão do adversário que chegava com muito perigo nas bolas paradas e conseguiu sagrar-se bicampeão 2018/2019.

"Essas duas conquistas serviram para coroar nosso trabalho na temporada 2019. A dedicação foi intensa para chegar neste momento e graças a Deus conseguimos conquistar os títulos diante de equipes qualificadas. O melhor de tudo e ver os atletas com brilhos nos olhos de alegria", disse Bernal.

As equipes do C.E. Multi Esporte/La Salle entram em férias com a volta programada para janeiro para a disputa da Sanca Cup.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também