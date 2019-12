Multi Esporte/La Salle encerra o ano com título de competição do interior

Crédito: Divulgação

No último final de semana a equipe sub11 do CE Multi Esporte/La Salle orientada pelo professor Rodrigo Schultz Pedrino disputou a sua última partida oficial do ano. O jogo aconteceu sábado, 14, pela Copa Lefemara, em Araraquara. O time são-carlense encarou o Aliança e goleou por 5 a 0, gols Kauan Santana (2), Murilo Santos, Miguel Micheletti e Arthur Qualhareli e conquistou o título da competição.

Nos prêmios individuais o Multi Esporte/La Salle também foi o que mais se destacou. Kauan Santana foi o artilheiro e os goleiros Caio Fukuda e Cauã Menezes foram os menos vazados.

“A equipe vem disputando jogos em alto nível e isso é graças ao esforço que o grupo tem durante as semanas de treinamentos, treinam com no jogo e jogam como no treino, e isso vem dando muitos resultados positivos para os atletas”, disse o professor. Agora as equipes do Multi Esporte/La Salle se preparam para 2020 e o próximo desafio será a Sanca Cup que acontecerá de 19 a 26 de janeiro.

