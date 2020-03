Multi Esporte/La Salle confirma participação em Campeonato Regional

São Carlos terá três equipes na Liga Ferreirense - Crédito: Divulgação

Um novo ciclo se inicia com a proximidade do início dos jogos da Liga Regional de Futsal, a Liga Ferreirense, com a previsão que o torneio dure seis meses de disputa.

Um campeonato de alto nível com cidades com excelentes trabalhos de base no futsal e na formação. Por isso o CE Multi Esporte/La Salle estará presente em três categorias, sendo a iniciação sub8 (2012/2013), sub10 (2010/2011) e sub12 (2008/2009).

A preparação vem sendo feita, segundo o técnico Renato Natella, com muita dedicação, comprometimento e seriedade para que as equipes possam ter êxito e conseguir conquistar os objetivos planejados.

“O início deve ser ainda neste mês de março, mas ainda a tabela não está definida. Serão jogos em São Carlos e muitas cidades da nossa região. Uma competição deste nível contribui para o desenvolvimento dos atletas, em vários aspectos e não somente o esportivo”, disse o treinador.

