Crédito: Divulgação

A Mult Sport Escola de futebol na categoria baby foot da Unidade Vila Prado teve uma semana super especial para seus alunos e familiares, na qual o professor Rob Prado (Robinho), responsável pela categoria faz atividades de coordenação e fundamentos do futebol com a participação de seus pais ou responsáveis, fortalecendo ainda mais o vínculo familiar com a metodologia de trabalho da escola, que é reconhecer a importância da família em suas vidas.

