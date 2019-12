Mult Sport realiza atividade de encerramento e reúne garotada para confraternização

Crédito: Divulgação

As atividades das escolas Infantis conveniadas com a Mult Esporte Escola de Futebol foram concretizadas com muita festa para comemorar o ano que passou. As atividades foram realizadas no dia 29 de novembro.

As atividades começaram em março, iniciando com oito escolas infantis de São Carlos. “O objetivo principal é a socialização das crianças usando como instrumento o futebol de uma forma lúdica, ou seja, muitas brincadeiras em grupo utilizando os conceitos básicos do futebol”, disse o professor Rodrigo Schultz Pedrino.

