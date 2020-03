Mult Sport enfrenta a ASF São Carlos em jogos amistosos

Crédito: Divulgação

Na última sexta-feira, 13, a Mult Sport esteve em ação no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, quando enfrentou a ASF São Carlos em jogos preliminares. Na partida principal, São Carlos enfrentou Piracicaba pela Liga Nacional de Futsal Feminino.

A primeira equipe a entrar em quadra foi a sub13 e a ASF venceu por 4 a 1. Na sub11, o professor Guilherme Silva foi em busca de um jogo mais equilibrado e conseguiu. A Mult Sport após uma boa apresentação, perdeu por 2 a 1.

“Os resultados são importantes dentro do esporte sim, mas são nas derrotas que aprendemos também. Enfrentamos duas equipes que vivem do futsal, diferente da Mult Sport, no qual realiza os seus treinos em campo de grama sintética. Porém as meninas lutaram até o final. É importante também enfatizar que o amistoso serve como oportunidade de valorizar o futebol feminino que infelizmente é pouco favorecido no cenário brasileiro. Estamos trabalhando para mudar essa visão, aos poucos estamos conseguindo quebrar alguns paradigmas”, disse Guilherme Silva.

