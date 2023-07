Motociclista tenta fazer moto ‘pegar’ e é atingido por carro na Av. Miguel Petroni

Vítima é atendida pela UR: em primeiro plano, a moto danificada - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na tarde desta sexta-feira, 14, na Avenida Miguel Petroni (sentido cidade/Rodovia Washington Luís – SP-310), altura do Jardim Ipanema.

O combustível acabou e a vítima tentava fazer a moto ‘pegar’ no meio da via. Uma van que estaria logo atrás dele, conseguiu desviar, mas uma Santana que vinha em seguida não conseguiu enviar o impacto. O motorista tentou desviar, mas sem sucesso.

O impacto na traseira foi forte e o motociclista bateu com violência no para-brisas do carro e foi arremessado ao solo. Com ferimentos, socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico. O Samu também esteve no local.

Leia Também