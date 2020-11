Mini atletas são-carlenses alcançam alto nível no skate em terras cariocas

Crédito: Org Produções

Eiki Martello e seus irmãos Kevin Martello e Kemily Martello, após descobrirem a paixão pelo skate em São Carlos, foram para o Rio de Janeiro com seus pais Fábio e Jéssica há um ano e meio em busca de um sonho. Neste período, as oportunidades que surgiram foram através de muito trabalho e esforço pessoal da família.

Hoje, após muito empenho, os pequenos são-carlenses alcançaram o nível requisitado pela seleção brasileira e são uma promessa para as Olimpíadas de 2024. Tudo isso graças a toda estrutura que conseguiram alcançar.

Eiki, Kevin e Kemily são acompanhados por uma equipe de peso que proporciona para o trio, o melhor que um atleta de alto nível pode ter.

Eiki executa um trabalho de avaliação, prevenção e tratamento com o fisioterapeuta Felipe Amarante (profissional que trabalha na Portuguesa e na Seleção Brasileira de Futebol). Além disso, tem sua rotina alimentar acompanhada pela nutricionista Cecília Martins (que atua no Vasco da Gama).

A preparação física fica a cargo do preparador Alexei Oliveira primeiro preparador físico da seleção brasileira de skate e pós graduado em fisiologia do exercício.

Além disso, a educação dos três ganhou reforço pela oportunidade concedida de estudarem em uma escola bilíngue. Os cuidados com os dentes é feito pela odontóloga Juliana Massaroto.

Com o apoio do comércio carioca, os são-carlenses treinam, já que o Bar 399 disponibilizou uma pista de skate onde aprimoram os treinos.

“Somos muito gratos a nossa cidade natal, São Carlos, por contribuir nessas conquistas. Graças a Prefeitura de São Carlos, Eiki conta com o apoio do bolsa atleta. Aliado a isso, a equipe de apoiadores conquistadas no Rio de Janeiro e todos os amigos envolvidos são os facilitadores dessa jornada”, disse Fábio Martello, pai dos skatistas.

Segundo ele, com a pandemia foi necessário adaptar os treinos sem deixar o cuidado com a saúde de lado. Para isso, desenvolveu uma pista de madeira de alto nível para que seus filhos continuassem a treinar com o foco necessário e com toda a segurança em casa.

Há pouco tempo, os pequenos skatistas retornaram com os treinos que são realizados na praça Duó, que fica localizada na Barra da Tijuca, sempre exercendo as atividades com muita segurança.

Eles se preparam para as competições nacionais e internacionais que ocorrerão em 2021 e 2022.

Eiki, Kevin e Kemilly possuem um currículo de “atletas gente grande”. Considerados talentos do esporte, o três colecionam diversas medalhas.

Além de serem promessas do skate, também se destacam pelo carisma, simpatia e coragem nas manobras, conquistando admiradores e seguidores por onde passam.

“A batalha por nossos sonhos vem de uma longa caminhada e poder viver desse esporte que transformou nossas vidas é algo inexplicável. Só temos a agradecer a Deus. Queremos que eles possam continuar praticando o esporte e aprendendo novas modalidades como o surf, por exemplo. Temos muitas metas e projetos para o futuro e queremos que tudo isso possa ser executado de maneira simples e natural, sempre priorizando o bem-estar e saúde deles”, disse Fábio.

