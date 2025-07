Milan e Munique sonham com a liderança na Champions Ouro

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Milan terá um compromisso complicado pela Champions Ouro: encara o Tijuco Preto - Crédito: Divulgação

Muita emoção promete a sexta rodada da primeira fase da Champions Cup, Série Ouro, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Sete jogos acontecem neste domingo, 6.

A competição ganha em adrenalina devido a competitividade das equipes. Três delas lutam diretamente pela liderança.

Em segundo lugar, com 12 pontos (e melhor saldo de gols), o Atlético Munique enfrenta o Pakabá a partir das 8h na Fazenda Itaguassu. Em terceiro, com a mesma pontuação, o Milan de Ibaté terá pela frente o Tijuco Preto, em partida prevista para às 10h30, no estádio municipal Parque São Pedro, em Dourado.

As duas equipes buscam a liderança e torcem pelo tropeço do líder e invicto União Douradense que possui 13 pontos e atuará igualmente em Dourado, às 8h30 e encara o Zé Bebeu, atual campeão.

A rodada

Fazenda Itaguassu

8h – Atlético Munique x Pakabá

10h – Juventude x Aracy

Campo da UFSCar

8h – Santa Angelina x Prohab

10h – Jardim Paulistano x Botafogo

Estádio municipal Parque São Pedro, Dourado

8h30 – União Douradense x Zé Bebeu

10h30 – Milan x Tijuco Preto

Arena Cruzado Ibaté

10h30 – Pé Na Porta x Mulekes de Villa

Classificação

Leia Também