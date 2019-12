Metódico, João Victor prevê 2020 difícil, mas acredita em vaga no qualificatório do Sul-Americano

Crédito: Marcos Escrivani

De olho em uma vaga no qualificatório júnior do Sul-Americano de Triathlon, previsto para acontecer em março (em local ainda a ser determinado) o são-carlense João Victor Pereira, 15 anos, prevê um ano difícil em 2020.

Ele fará a transição da categoria 14/15 anos para a júnior (16/19 anos) e por este motivo acredita em uma temporada de muito aprendizado e adversários bem mais experientes. Mesmo assim, diz que tem condições de surpreender e buscar uma vaga para o evento que acontece em abril, em Lima (Peru).

Treinado por Juliano Veloso, João Victor integra o Sesi São Carlos. Filho do comerciante Eder Paulo Pereira, 40 anos e da secretária Patrícia Helena de Souza Pereira, 35 anos, encerrou o 1º ano do Ensino Médio no Diocesano La Salle.

A exemplo do seu companheiro de equipe, Rafael Prado, o são-carlense está no triathlon há dois anos e também recebeu conselhos do seu professor de Educação Física (Ticão). “Coincidentemente praticava a natação e corrida. Posteriormente conheci a modalidade esportiva e me identifiquei nela”, disse o são-carlense, que já foi convocado para o Mundial Escolar, que aconteceu na França, quatro vezes vice-campeão brasileiro e também foi convocado para um Training Camp que ocorrido no Rio de Janeiro (tudo na categoria 14/15 anos).

METÓDICO

João Victor admite ser um triatleta metódico. Tudo com horários pré-determinados. “Prefiro me organizar. O triathlon é sinônimo de superação e foco nas três modalidades. Tudo tem que ser feito na hora certa. Período para os estudos e para os treinos. O tempo é dividido. Além de um bom repouso e boa alimentação. Admito que não tem uma vida social intensa, mas gosto de treinar e estudar. Não reclamo, pois tenho meus objetivos e, principalmente, apoio e incentivo dos meus pais que nas horas mais difíceis, me empurram para que eu continue a me empenhar em meus compromissos”, afirmou.

METAS FUTURAS

O triatleta são-carlense se vê praticando esportes no mínimo, até os 30 anos e neste período sonha com títulos brasileiros, mundiais e Olimpíadas.

Paralelamente afirma que tem por meta, formar-se em Fisioterapia e explica o motivo. “É um meio de estar sempre ligado e perto das atividades esportivas”.

NOVA CATEGORIA

Em 2020, João Victor estreia no júnior (16/19 anos) e tem ciência que os adversários serão bem experientes. “É um aprendizado que terei nos próximos três anos. Portanto, não irei me abalar se os resultados não acontecerem. Tenho que estar focado nas metas e procurar evoluir gradualmente”.

Entretanto, indagado sobre o primeiro desafio da próxima temporada, ele afirmou que tem esperanças de conquistar uma vaga. “O qualificatório para o Sul-Americano será complicado. É uma prioridade. Vou me dedicar ao máximo e tentar a vaga”, observou.

MOMENTO DE EVOLUÇÃO

Juliano Veloso afirmou que o momento de João Victor é de aprendizado e o planejamento feito visa resultados a longo prazo, já que ele e Rafael Prado tem condições de integrarem, futuramente, a equipe de alto rendimento do Sesi São Carlos, composta de atletas olímpicos.

“Mas tudo ao seu tempo. O João é esforçado, dedicado e mostrou que tem futuro, pois compete muito bem. O momento é de evolução e trabalhamos para que ele possa superar os obstáculos dia a dia para poder sonhar grande em 2024 e 2028, anos olímpicos”, afirmou o técnico são-carlense.

