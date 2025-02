Mestre de capoeira de São Carlos se reúne com prefeito de Leme

Compartilhar no facebook

Taroba expressou sua gratidão ao prefeito Claudemir Borges por dedicar um tempo de sua agenda para discutir o evento - Crédito: Divulgação

O prefeito Claudemir Borges, de Leme, recebeu na última terça-feira, o diretor da Capoterapia do Estado de São Paulo, mestre Taroba. O encontro teve como foco a troca de informações sobre o maior programa de qualidade de vida voltado para a terceira idade.

Atualmente, a cidade de Leme conta com o projeto de Capoterapia, que atende mais de 500 idosos sob a responsabilidade do capoterapeuta e delegado municipal de Leme e Araras, Douglas Henrique Lucas Pires. O projeto é supervisionado pelo diretor regional, Mestre Lau, e está vinculado à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), comandada pela secretária Josiane Cristina Francisco Pietro.

Durante a reunião, a secretária apresentou um resumo das atividades da SADS, destacando a equipe de educadores de alto nível que compõe o programa. "Estamos muito felizes com os resultados da Capoterapia, especialmente os ganhos em saúde física e mental", afirmou.

Outro ponto abordado foi a participação da cidade de Leme na 7ª Mega Jornada da Capoterapia do Estado de São Paulo, programada para ocorrer entre os dias 25 e 27 de abril de 2025. Taroba mencionou sua tentativa de agendar uma reunião com o prefeito Netto Donato, sem sucesso até o momento.

Taroba totaliza 44 anos de luta contra o racismo e o preconceito através da capoeira, enfatizou a relevância de projetos como este, que dependem do trabalho voluntário. Ele também ressaltou a importância do apoio do prefeito, lembrando que foi um dos aliados de Netto Donato na busca por votos nas periferias de São Carlos.

