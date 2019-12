Mestre Carlos Negrão visita cidade e conhece Projeto Social Taekwondo Ibaté

Crédito: Divulgação

O Mestre Carlos Negrão, técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo por 12 anos, visitou Ibaté no domingo (15), onde ministrou, no período da tarde, um workshop aos alunos do Projeto Social Taekwondo Ibaté e aos atletas da modalidade na cidade, no Ginásio Municipal Donato Rocitto.

Carlos Negrão é o mais famoso Mestre de Taekwondo do Brasil. Além de atuar no comando da Seleção Brasileira do Taekwondo, obteve um vertiginoso crescimento com inesperado triunfo nas competições internacionais e grande visibilidade na mídia.

Após integrar a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, Negrão se afastou da seleção para dedicar-se a outros projetos.

A visita foi uma promoção do Departamento Municipal de Esportes, Turismo e Lazer, em parceria com o Mestre 5º Dan, Rafael Nicolau (proprietário da Academia Black Belt).

“Uma alegria muito grande receber um esportista como o Mestre Negrão, que participou de duas Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos e outras competições mundiais, além de ser autor do livro ‘Taekwondo Fundamental’, comentarista esportivo dos canais Globo, Record e Bandeirantes. Sem dúvida, foi um momento muito especial para as crianças que participam do nosso projeto social”, contou o diretor de Esportes, Raul Seixas II.

Para o Mestre Rafael foi “uma honra muito grande e um estímulo aos nossos atletas, receber o Mestre Negrão no Ginásio Municipal e os conhecimentos passados serão aproveitados pelo resto da vida dos nossos atletas”, finalizou.

Ainda na manhã do domingo, o Mestre Negrão participou do Exame de Faixa Taekwondo da Academia Black Belt Ibaté, que foi supervisionada pelo Mestre 5º Dan, Rafael Nicolau.

