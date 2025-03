Mesmo com problemas, FlÃ¡vio Neto conquista 4Âº lugar no Campeonato San Marino

Flavio quando se preparava para a competição, momentos antes do treino livre - Crédito: Divulgação

Mesmo enfrentando alguns problemas, o piloto são-carlense Flávio Neto conseguiu uma boa quarta colocação após duas baterias da segunda etapa do Campeonato San Marino, ocorrido na tarde de sábado, 22, no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia. O piloto disputa a categoria Sprinter.

Flávio piloto estava com muita expectativa de fazer uma ótima corrida, mas um desarme de bico o prejudicou fazendo com que perdesse algumas posições.

Na sexta-feira, 21, ficou nas primeiras posições nos treinos oficiais e no sábado, 22, em primeiro no treino que antecede a classificação. Já na classificação, não conseguiu uma boa volta devido a quantidade de pilotos que tinha na pista e com isso fez conquistou o sexto lugar no grid de largada.

Na primeira corrida, o piloto ele fez uma ótima largada com ótimas ultrapassagens e conseguiu terminar em terceiro. Na segunda bateria, se manteve na terceira colocação, mas na disputa com o piloto pela segunda posição, acabou desarmando o bico e com isso teve uma penalização de 5 segundos. No resultado final, acabou ficando em P4.

Ao final da prova, Flávio disse que o campeonato não termina nessa corrida. “Tem muita competição pela frente. Fiquei chateado na hora, mas depois assimilou o resultado e afirmou que agora é se preparar para a próxima etapa, a terceira, que acontece no dia 26 de abril.

Leia Também